توقیف ۳۳ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در تفرش
فرمانده انتظامی شهرستان تفرش از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و توقیف ۳۳ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ " حسین اسلامی " در تشریح این خبر بیان داشت: در پی گزارشات مردمی مبنی بر ایجاد مزاحمت برخی از وسائل نقلیه متخلف در سطح شهرستان تفرش و مکانهای شلوغ و پر تردد، بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار پلیس این قرار گرفت.
وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان تفرش با اجرای طرحهای هدفمند از ابتدای خرداد ماه تا کنون اقدام به توقیف ۸ دستگاه خودرو و ۲۵ دستگاه موتور سیکلت متخلف در این شهرستان و انتقال آنها به پارکینگ کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان تفرش با بیان این که امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است، اظهار داشت: برخورد با وسائل نقلیه متخلف از مطالبات جدی مردم است و پلیس نیز مکلف به اجرای قانون و تأمین آرامش و امنیت شهروندان است.