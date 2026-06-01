به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ " حسین اسلامی " در تشریح این خبر بیان داشت: در پی گزارشات مردمی مبنی بر ایجاد مزاحمت برخی از وسائل نقلیه متخلف در سطح شهرستان تفرش و مکان‌های شلوغ و پر تردد، بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار پلیس این قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان تفرش با اجرای طرح‌های هدفمند از ابتدای خرداد ماه تا کنون اقدام به توقیف ۸ دستگاه خودرو و ۲۵ دستگاه موتور سیکلت متخلف در این شهرستان و انتقال آن‌ها به پارکینگ کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تفرش با بیان این که امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است، اظهار داشت: برخورد با وسائل نقلیه متخلف از مطالبات جدی مردم است و پلیس نیز مکلف به اجرای قانون و تأمین آرامش و امنیت شهروندان است.