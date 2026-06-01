مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران بر ضرورت پرداخت به‌موقع هزینه‌های درمانی فرهنگیان و افزایش رضایت‌مندی آنان از خدمات بیمه‌ای تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ یوسف بهارلو در نشست شورای معاونان و رؤسای مناطق آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران افزود: رضایت‌مندی معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مهم‌ترین معیار ارزیابی عملکرد شرکت‌های طرف قرارداد است و تنها در سایه ارائه خدمات مطلوب می‌توان انتظار تداوم همکاری‌های مؤثر را داشت.

وی گفت: فرهنگیان سرمایه‌های اصلی نظام تعلیم و تربیت هستند و باید خدمات بیمه‌ای متناسب با شأن و جایگاه آنان ارائه شود.

بهارلو با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره تأخیر در پرداخت برخی هزینه‌های درمانی فرهنگیان، افزود: در شرایط کنونی کشور، پرداخت به‌موقع هزینه‌های درمانی از اهمیت دوچندانی برخوردار است و انتظار می‌رود شرکت بیمه با حساسیت ویژه‌ای نسبت به این موضوع اقدام کند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران تأکید کرد: رفع دغدغه‌های درمانی فرهنگیان، تسریع در رسیدگی به مطالبات و ارتقای کیفیت خدمات بیمه‌ای باید در اولویت قرار گیرد تا رضایت حداکثری جامعه فرهنگیان حاصل شود.

در پایان این نشست، نمایندگان شرکت بیمه ضمن ارائه توضیحاتی درباره روند رسیدگی به پرونده‌ها و خدمات ارائه‌شده، به پرسش‌ها و مطالبات مطرح‌شده از سوی مدیران مناطق پاسخ دادند.