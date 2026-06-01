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حجتالاسلام وکیلپور، نمایندۀ ویژه رهبر معظم انقلاب، در سفر به شرق هرمزگان با خانوادههای شهدای مدرسه شجره طیبه میناب دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این دیدار، پیام و سلام مقام معظم رهبری به خانوادههای معظم شهدای مدرسه شجره طیبه ابلاغ شد و از صبر، استقامت و ایثار این خانوادهها تجلیل به عمل آمد.
وکیلپور با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدرسه شجره طیبه، بر ضرورت تکریم خانوادههای معظم شهدا تأکید و اظهار کرد: شهدای این حادثه نماد مظلومیت ملت ایران و جلوهای از ایثار و مقاومت مردم هرمزگان هستند.
وی در بازدید از مدرسه شجره طیبه میناب، این مدرسه را سند اصلی جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی توصیف کرد و گفت: دشمنان بدانند هرچه را تخریب کنند، ملت ایران با ارادهای قویتر آن را بازسازی خواهد کرد.
نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب افزود: امروز مدرسه شجره طیبه میناب به نمادی از مقاومت و ایستادگی تبدیل شده و یادآور مناطقی همچون شلمچه، طلائیه، فکه، ضاحیه جنوبی لبنان و یمن است؛ مکانهایی که روایتگر ایثار، مظلومیت و مقاومت ملتها در برابر تجاوز و جنایت هستند.
وی با ابلاغ سلام رهبر معظم انقلاب به مردم هرمزگان، از صبر، بصیرت و همراهی مردم این استان قدردانی کرد و گفت: وظیفه همه مسئولان و آحاد جامعه، قدردانی از مردم فهیم، صبور و مقاوم هرمزگان است که در سختترین شرایط، پای آرمانهای انقلاب اسلامی ایستادهاند.
گفتنی است؛ خانوادههای شهدا نیز در فضایی صمیمی ضمن بیان خاطرات و ویژگیهای اخلاقی فرزندان شهید خود، دغدغهها، مطالبات و دیدگاههایشان را با نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب در میان گذاشتند.