به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سرهنگ تیمورکلانتری بااشاره به ارزش ۱۵ میلیارد ریالی موادشوینده افزود: ماموران پلیس آگاهی و کلانتری ۱۶ وهن آباد، پس از دریافت اخبار و اطلاعاتی از فعالیت افراد سودجو در این زمینه و شناسائی محل کارگاه در وهن آباد باهماهنگی قضائی، وارد کارگاه شدند. ‌

وی گفت: در بازرسی از کارگاه هزار لیتر مواد شوینده غیربهداشتی وتقلبی و تعداد قابل توجهی ظروف خالی ونشان تقلبی کشف شد.

به گفته فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم یک متهم دستگیر و به همراه پرونده، روانه مرجع قضائی شد .