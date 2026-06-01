کشف مواد شوینده تقلبی در شهرستان رباط کریم
فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم از کشف هزار لیتر مواد شوینده تقلبی در روستای وهن آباد این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
سرهنگ تیمورکلانتری بااشاره به ارزش ۱۵ میلیارد ریالی موادشوینده افزود: ماموران پلیس آگاهی و کلانتری ۱۶ وهن آباد، پس از دریافت اخبار و اطلاعاتی از فعالیت افراد سودجو در این زمینه و شناسائی محل کارگاه در وهن آباد باهماهنگی قضائی، وارد کارگاه شدند.
وی گفت: در بازرسی از کارگاه هزار لیتر مواد شوینده غیربهداشتی وتقلبی و تعداد قابل توجهی ظروف خالی ونشان تقلبی کشف شد.
به گفته فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم یک متهم دستگیر و به همراه پرونده، روانه مرجع قضائی شد .