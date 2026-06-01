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روایتی از یک سبک زندگی در تجمعات شبانه

مردم در تجمعات شبانه بر حمایت قاطع از جبهه مقاومت تاکید دارند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۱- ۱۸:۲۴
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برچسب ها: اتحاد مردم ایران ، حضور حماسی مردم ، حمایت از جبهه مقاومت
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