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رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در حکمی، حجت الاسلام و المسلمین خداداده را به سمت رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران بزرگ منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن حکم صادره به شرح زیر است:
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای خداداده (زید عزه)
سلامعلیکم.
تهران، قرارگاه اصلی دفاع نرم و آوردگاه بیامانِ جنگ روایتهاست؛ پایتختی که هر اجتماع خیابانی آن، موجی به وسعت ایران اسلامی میآفریند و هر گام مردمش، تیری بر قلب دشمنان قسمخورده، از آمریکای جنایتکار تا رژیم غاصب صهیونیستی، مینشاند. در چنین میدانی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران بزرگ صرفاً متولی برگزاری مراسم نیست بلکه قرارگاه بصیرت افزایی، شبکهسازی تودهها و معمار مشارکتهای حماسی است. تحقق این رسالت خطیر با تکیه بر شبکههای عظیم مردمی، معارف و محتوای غنی اسلامی، راهبردهای نظام، شعائر الهی، هدایتهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و گنجینه رهنمودهای امام کبیر و قائد شهید انقلاب اسلامی فراهم خواهد شد.
با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی و نظر به اهمیت راهبردی تهران به عنوان کانون اصلی بسیاری از مناسبتها، شعائر و برنامههای ملی و انقلابی، به موجب این حکم به عنوان «رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران بزرگ» منصوب میشوید.
تحقق محورهای اصلی زیر در این مأموریت مورد انتظار است:
۱ ـ تمهید، هدایت و پشتیبانی از برگزاری شایسته، منظم و اثرگذار مناسبتها و آیینهای انقلابی و دینی
۲ ـ مردمیسازی مناسبتها و توسعه پیوند فعال با مساجد، هیئات، تشکلها، دانشگاهها، مدارس و حلقههای فرهنگی و اجتماعی به منظور گسترش عمق اجتماعی برنامهها.
۳_ تعامل و ارتباط با علماء، روحانیون، نخبگان و اصحاب فرهنگ و اندیشه و بهره گیری از ظرفیتهای فکری آنان در برگزاری بهینه مراسم و پاسداشت مناسبتهای مذهبی و انقلابی
۴_ تقویت هماهنگی، همافزایی و تعامل مؤثر با دستگاهها، نهادها، مجموعههای فرهنگی، رسانهای و اجرایی در جهت شکلگیری میدان عمل منسجم و کارآمد.
۵ ـ طراحی شبکههای فراگیر مردمی چابک، پویا و اثرگذار که در مقاطع سرنوشتساز، پیشتاز در عرصه عملیات و هدایت باشد و پیوند با آن بر بنیان اعتماد متقابل و همافزایی اندیشهای شکل گیرد.
۶ ـ چاابک سازی و بهرهگیری از نیروهای مؤمن، انقلابی، خلاق و کارآمد در سطوح برنامهریزی، اجرا، پشتیبانی و روایتگری.
۷ ـ استقرار سازوکارهای دقیق برنامهریزی، ارزیابی، افکارسنجی و بهرهگیری از تجربهها و دادههای میدانی برای ارتقای مستمر کیفیت تصمیمگیری و اجرا.
۸ ـ صیانت از شأن، منزلت و مرجعیت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران و ایفای نقشی درخورِ جایگاه ویژه آن در منظومه تبلیغی و انقلابی.
۹ ـ طراوت بخشی به مراسم و مناسبتها با استفاده از ابتکارات و خلاقیتها و ایدههای نو
۱۰ ـ رعایت موازین شرعی، قوانین، مقررات، نظم و انضباط به ویژه حفظ بیتالمال و افزایش بهرهوری
امید است با توکل به خداوند متعال، تمسک به آرمانهای بلند امامین انقلاب، پیروی از منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و با جلب مشارکت و همراهی نیروهای مؤمن، انقلابی و دلسوز، در انجام این مسئولیت خطیر موفق و مؤید باشید.