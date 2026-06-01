به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، فرماندهان مرزبانی جمهوری اسلامی ایران امروز با فرمانده و مسئولان جمهوری آذربایجان در شهرستان مرزی آستارا دیدار و گفت‌و‌گو کردند و در این دیدار بر تقویت و توسعه تعاملات مرزی دو کشور تاکید شد.

در این دیدار فرماندهان و مسئولان مرزی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان از یگان‌های مرزی بازدید کردند.

در دیدار الچین قلی‌اف فرمانده مرزی جمهوری آذربایجان با سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سردار علی اکبر جاویدان فرمانده مرزبانی فراجا وضعیت همکاری‌های مشترک وتعاملات سازنده بین مرزبانان ایران وآذربایجان بررسی و برامنیت پایدار مرز‌های مشترک، تسهیل تردد‌های قانونی و توسعه همکاری‌های مرزی تاکید شد.

همچنین جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و فرمانده مرزبانی فراجا با مرزبانان هنگ مرزی آستارا دیدار و از تلاش‌ها و خدمات آنان در تأمین امنیت مرز‌های کشور قدردانی کردند.