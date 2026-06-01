به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، سرهنگ سید جعفر ساداتی جانشین فرماندهی انتظامی استان به دیدار خانواده شهید سرهنگ نعیمی در رامیان رفت و از آنان دلجویی کرد.

محمد برزین رئیس اداره منابع طبیعی کلاله گفت : این اداره به تجهیزات جدید اطفای حریق مجهز شد.

رئیس اداره محیط زیست گنبدکاووس در جلسه کارگروه پسماند شهرستان گفت: بزودی ۵ ایستگاه تفکیک زباله از مبدا در شهر گنبدکاووس راه اندازی می شود .

سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان مراوه تپه در بازدید از مناطق آسیب دیده این شهرستان گفت : با تلاش نیروها راه های مواصلاتی و بین مزارع بازگشایی شدند .

دختران دبستان عصمت نگین شهر رسیدن به سن عبادت و بندگی خود را جشن گرفتند .