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خبرهایی از بازگشایی راه های مواصلاتی و بین مزارع در مراوه تپه تا افتتاح موسسه خیریه بیمارستانی امام رضا علیهالسلام فندرسک را دربسته خبر های کوتاه دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، سرهنگ سید جعفر ساداتی جانشین فرماندهی انتظامی استان به دیدار خانواده شهید سرهنگ نعیمی در رامیان رفت و از آنان دلجویی کرد.
محمد برزین رئیس اداره منابع طبیعی کلاله گفت : این اداره به تجهیزات جدید اطفای حریق مجهز شد.
رئیس اداره محیط زیست گنبدکاووس در جلسه کارگروه پسماند شهرستان گفت: بزودی ۵ ایستگاه تفکیک زباله از مبدا در شهر گنبدکاووس راه اندازی می شود .
سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان مراوه تپه در بازدید از مناطق آسیب دیده این شهرستان گفت : با تلاش نیروها راه های مواصلاتی و بین مزارع بازگشایی شدند .
دختران دبستان عصمت نگین شهر رسیدن به سن عبادت و بندگی خود را جشن گرفتند .