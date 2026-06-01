به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، علی باستی، رئیس دانشگاه گیلان اعلام کرد: نحوه برگزاری آزمون پایان ترم در مقاطع کارشناسی، و همچنین تحصیلات تکمیلی ارشد و دکترا هنوز مشخص نیست و به محض مشخص شدن به دانشجویان اعلام می‌شود.

سعید صادقی رئیس دانشگاه پیام نور گیلان هم از تغییر در نحوه برگزاری آزمون این دانشگاه برای نخستین بار خبر داد و گفت:با توجه به شرایط کشور برعکس تمامی سال‌ها بانک سوالات از سازمان مرکزی به استان‌ها ارسال نمی‌شود وسوالات آزمون این نمیسال از طریق مراکز و اساتید مدرس دانشگاه‌ها طرح و آزمون نیز به صورت غیر حضوری از شنبه ۱۶ خرداد تا ۲ تیر برگزار خواهد شد.

محمد دوستار رئیس دانشگاه فرهنگیان گیلان هم با بیان اینکه آزمون‌های این دانشگاه از هفته اول تیر ماه آغاز خواهد شد، گفت: در حال حاضر بنا بر این است که آزمون غیر حضور برگزار شود، در صورت تغییر در نحوه برگزاری، اعلام خواهد شد.

حسین کریمی نژاد رئیس دانشگاه غیر دولتی غدیر لنگرود و نماینده غیر انتفاعی گیلان هم با بیان اینکه آزمون این دانشگاه از ششم تیر آغاز می‌شود گفت: هنوز نحوه برگزاری آزمون مشخص نشده است.

محمد غمگسار رئیس موسسه آموزشی جهاد دانشگاهی گیلان هم اعلام کرد: آزمون‌های این موسسه اموزشی از اول تیر ماه برگزار و آزمون‌ها در همه مقاطع به صورت غیر حضوری است.

مجتبی ملکی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان هم اعلام کرد: آزمون‌های این دانشگاه از ۴ تیر ماه برگزار، اما هنوز نحوه برگزاری آن مشخص نشده است.

ابراهیم کازرونی رئیس دانشگاه علمی- کاربردی گیلان هم با بیان اینکه آزمون‌های این دانشگاه از ششم تیر آغاز می‌شود گفت: آزمون‌های این دانشگاه در همه مقاطع به صورت غیر حضوری است.