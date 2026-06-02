مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان از تمدید فرآیند ثبتنام بیستویکمین جشنواره تعاونیهای برتر در سال ۱۴۰۵ تا ۱۸ خرداد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ علی کریمی، با دعوت از همه شرکتهای تعاونی فعال استان برای حضور در این رویداد ترویجی، گفت: جشنواره تعاونیهای برتر فرصتی برای معرفی ظرفیتها، توانمندیها و دستاوردهای بخش تعاون و همچنین شناسایی و تقدیر از تعاونیهای موفق و اثرگذار است.
کریمی افزود: از کلیه شرکتهای تعاونی فعال استان دعوت میشود با مشارکت در این جشنواره، نسبت به تکمیل فرایند ثبتنام و بارگذاری مدارک و مستندات مورد نیاز در سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور اقدام کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به آدرس سامانه ثبتنام گفت: تعاونیهای متقاضی میتوانند با مراجعه به نشانیhttps://taavoni.mcls.gov.ir اطلاعات، مدارک و مستندات خود را در مهلت تعیینشده بارگذاری کنند.
وی افزود: تمدید مهلت ثبتنام، فرصت مناسبی برای تعاونیهایی است که تاکنون موفق به تکمیل مدارک خود نشدهاند تا با استفاده از این فرصت، در بیستویکمین جشنواره تعاونیهای برتر حضور یابند.