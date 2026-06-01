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معاون اجرایی رئیس جمهور اظهار کرد: روزهای دشوار، محک صداقت و پایداری و البته سرمایه اصلی دولت، اعتماد مردم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، محمدجعفر قائمپناه معاونت اجرایی ریاستجمهوری در حساب کاربری خود در یکی از شبکههای اجتماعی، با انتشار تصاویری از نتایج نظرسنجی اردیبهشتماه مرکز ارتباطات مردمی ریاستجمهوری درباره میزان موافقت مردم با سخنان مسعود پزشکیان در دوران جنگ اخیر و همچنین ارزیابی شهروندان از صداقت و راستگویی رئیسجمهور، بر اهمیت اعتماد عمومی به عنوان پشتوانه اصلی دولت تاکید کرد و گفت: روزهای دشوار، محک صداقت و پایداری و البته سرمایه اصلی دولت، اعتماد مردم است.
وی افزود: نظرسنجی اردیبهشتماه مرکز ارتباطات مردمی ریاستجمهوری نشان میدهد مردم، صداقت و ایستادگی رئیسجمهور پزشکیان را دیدهاند.
قائمپناه در پایان با تاکید بر استمرار رویکرد دولت در تعامل با جامعه و توجه به مطالبات عمومی تصریح کرد: این راه، راه همراهی با مردم و خدمت به ایران است.