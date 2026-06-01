زن سارقی که به عنوان مشتری وارد سوپرمارکت های بومهن می شد و با استفاده از غفلت صاحب مغازه ماهرانه اقدام به دزدی اجناس پرقیمت می کرد، ۳ ساعت پس از ارتکاب به یک سرقت از سوی کلانتری این شهر دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بر اساس این گزارش: متعاقب اعلام سرقت از یک سوپرمارکت در بلوار امام رضای بومهن و ارائه تصویر دوربین مدار بسته که چهره سارق و اقدام به سرقت اجناس داخل مغازه‌ را توسط او نشان می داد، به دستور سرگرد بازگیر رئیس کلانتری بومهن، ماموران پلیس شهری تحقیقات خود را در این باره آغاز کردند و در نتیجه اقدامات اطلاعاتی خود، زن سارق ظرف چند ساعت در یکی از محله جنوب‌شرقی بومهن شناسایی و دستگیر شد.

زن سارق پس از رو در رو شدن با صاحب سوپرمارکت، به سرقت از مغازه وی اعتراف کرد و تحقیقات بیشتر با تشکیل پرونده قضایی درباره سوابق و سرقت های دیگر این سارق آغاز شد.

صاحبان مغازه هایی که در بومهن به این شیوه از آنان سرقت شده است، می توانند جهت شناسایی سارق و طرح شکایت از او به کلانتری این شهر مراجعه کنند.