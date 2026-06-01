

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل کارخانه قند فیروزه گفت: در شرایط حساس کشور و در حالی که جامعه درگیر چالش‌های ویژه ناشی از وضعیت جنگی و فشار‌های اقتصادی است، نخستین بار از زمان تأسیس، فرآیند تحویل و بهره‌برداری از چغندر قند پاییزه در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای تولید این محصول استراتژیک در کارخانه قند نیشابور آغاز شد.

حمید رشیدی افزود: در سال‌های گذشته پس از پایان فصل برداشت چغندرقند و عدم دسترسی به این محصول کشاورزی کارخانه به دوره گذار و بدون فعالیت تبدیل می‌شد، اما امسال با تحویل چغندرقند کشت پاییزه کشور ضمن فعالیت مجدد برای تولید محصول شکر برای ۱۳۰ نفر اشتغال پایدار ایجاد شده است.

وی ادامه داد: آغاز این رویکرد صنعتی نقطه قوت استان خراسان رضوی در کشور برای تولید و اشتغال است برای اجرای این طرح، پیش بینی می‌شود حدود ۹۰ هزار تن چغندرقند کشت پاییزه مازاد کشاورزان که در مناطق جنوبی و غربی کشور کشت می‌شود در قراداد با کشاورزان به این کارخانه منتقل می‌شود تا چرخه تولید شکر و اشتغال در این کارخانه پایدار بماند.

رشیدی گفت: چغندر قند کشت پاییزه در فصل پاییز و در مناطق غربی و جنوبی کشور کشت می‌شود و در فصل بهار برداشت می‌شود و چغندرقند کشت بهاره در فصل بهار و در مناطق شمالی و شرقی کشور کشت می‌شود و در فصل پاییز برداشت می‌شود.