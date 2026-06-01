به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، درمنان فرماندار خرم اباد گفت:با داشتن بانک اطلاعاتی از منابع طبیعی و عرصه های ملی می توانیم به پیشگیری از آتش سوزی و حفاظت از منابع طبیعی و عرصه های جنگلی کمک کنیم.

نجفی رئیس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان هم خاطرنشان کرد:امسال با توجه به بارش های مطلوب پوشش گیاهی خوبی وجود دارد،لذا با فرا رسیدن فصل گرم سال احتمال حریق در جنگل ها و مراتع افرایش یافته و همه دستگاهها باید برای رفع معضل آتش سوزی پای کار باشند.