برگزاری مانور پیشگیری از آتش سوزی در مراتع استان لرستان
مانور پیشگیری از آتش سوزی در مراتع و جنگل های استان لرستان با هدف ارائه راهکارهای پیشگیری از آتش سوزی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
درمنان فرماندار خرم اباد گفت:با داشتن بانک اطلاعاتی از منابع طبیعی و عرصه های ملی می توانیم به پیشگیری از آتش سوزی و حفاظت از منابع طبیعی و عرصه های جنگلی کمک کنیم.
نجفی رئیس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان هم خاطرنشان کرد:امسال با توجه به بارش های مطلوب پوشش گیاهی خوبی وجود دارد،لذا با فرا رسیدن فصل گرم سال احتمال حریق در جنگل ها و مراتع افرایش یافته و همه دستگاهها باید برای رفع معضل آتش سوزی پای کار باشند.
پازوکی مدیرکل مدیریت بحران استان هم با بیان اینکه ۹۹ درصد آتش سوزی ها عامل انسانی دارد و باید برای حل این بحران اقدام کنیم افزود:همه دستگاه ها طبق قانون موظف هستند پایه کار بیایند و اگر دستگاهی کم کاری کند طبق قانون ترک فعل انجام داده است و قوه قضاییه با این افراد برخورد کند.