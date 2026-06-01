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منابع نظامی اسرائیلی میگویند ارتش این رژیم شمار نیروهای خود در جنوب لبنان را کاهش داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ارتش این رژیم شمار نیروهای خود در جنوب لبنان را کاهش داده و تعداد یگانهای حاضر به ۲ لشکر از ۵ لشگر قبلی محدود شده است.
در همین رابطه، «دورون کدوش» خبرنگار امور نظامی رادیو ارتش رژیم صهیونیستی تصریح کرد، نیروهای باقی مانده ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، اکنون تنها به ۲ فرماندهی شامل لشکرهای ۹۱ و ۳۶ محدود شدهاند.
به گفته او، پس از سه ماه درگیری و نفوذ زمینی تا منطقه رأس البیاضه در عمق ۱۲ کیلومتری جنوب لبنان، لشکر ذخیره ۱۴۶ مأموریت خود را در بخش غربی پایان داده و مسئولیت را به لشکر ۹۱ واگذار کرده است.
این کاهش نیرو در حالی صورت میگیرد که ارتش رژیم صهیونیستی عملیات زمینی خود را با مشارکت همزمان پنج لشکر نظامی آغاز کرده بود.