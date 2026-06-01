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از ۱۷۳ برگزیده جشنوارههای نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری دورههای اول و دوم متوسطه نظری و هنرستانهای استان همدان قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان در این مراسم با تأکید بر نقش بیبدیل معلمان در تربیت نسل آینده، گفت: موفقیتهای کشور در عرصههای مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی و دفاعی، حاصل تلاش معلمان و نقشآفرینی آنان در تربیت نیروی انسانی متعهد و توانمند است.
رسول شیدایی با قدردانی از تلاش فرهنگیان، تأکید کرد: معلمان، آیندهسازان جامعه و معماران سرمایه انسانی کشور هستند و مسئولیت تربیت نسل آینده بر عهده آنان قرار دارد.
او با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز و فرهنگی، به ویژه شهدای جنگ تحمیلی اخیر، افزود: رهبر معظم انقلاب همواره فرهنگیان را با عناوینی همچون آیندهسازان جامعه مورد خطاب قرار دادهاند و این نشاندهنده جایگاه ارزشمند معلمان در مسیر پیشرفت کشور است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه آموزش و پرورش بر دو بال آموزش و تربیت استوار است، تصریح کرد: اگر در حوزه تربیت دانشآموزان موفق عمل کنیم، دستیابی به اهداف آموزشی نیز با سهولت بیشتری محقق خواهد شد و زمینه رسیدن دانشآموزان به حیات طیبه فراهم میشود.
شیدایی با اشاره به برگزاری جشنوارههای نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری گفت: بیش از یکهزار و ۲۰۰ فرهنگی در این رویدادهای علمی و آموزشی مشارکت داشتند که نشاندهنده توجه معلمان به توانمندسازی حرفهای و بهرهگیری از روشهای نوین آموزشی است.
او توانمندسازی معلمان را یکی از مهمترین عوامل ارتقای کیفیت آموزش دانست و افزود: هرچه دانش و مهارت معلمان بهروزتر باشد، موفقیت در عرصه آموزش و تربیت نیز بیشتر خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان همچنین با اشاره به تحولات و چالشهای پیشروی کشور تأکید کرد: در جنگ ترکیبی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران، نقش آموزش و پرورش و معلمان در تربیت نیروهای متخصص، متعهد و توانمند بیش از هر زمان دیگری نمایان شد.
او گفت: دستاوردهای کشور در حوزههای علمی، فناوری، اقتصادی و دفاعی نتیجه سالها تلاش معلمان و نظام تعلیم و تربیت در پرورش سرمایه انسانی است.
شیدایی با تأکید بر اهمیت جبهه فرهنگی افزود: رهبر معظم انقلاب بارها معلمان را خط مقدم جبهه فرهنگی کشور معرفی کردهاند و از این رو مسئولیت فرهنگیان در تربیت نسل آینده بسیار سنگین و اثرگذار است.