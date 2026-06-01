«محمد الیماحی» رئیس پارلمان عربی درباره ادامه یورش شهرک‌نشینان به مسجد الاقصی در قدس اشغالی، برافراشتن پرچم رژیم صهیونیستی در صحن‌های آن و حرکات تحریک‌آمیز هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ رئیس پارلمان عربی امروز با صدور بیانیه‌ای درباره ادامه یورش شهرک‌نشینان به مسجد الاقصی در قدس اشغالی، برافراشتن پرچم رژیم صهیونیستی در صحن‌های آن و حرکات تحریک‌آمیز هشدار داد.

الیماحی در بیانیه‌ای اعلام کرد این اقدامات، تشدیدی خطرناک و ادامه سیاست‌های رژیم صهیونیستی برای تحمیل واقعیتی جدید در شهر قدس به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد اشغالگران در تلاشند وضعیت تاریخی و حقوقی موجود درباره مقدسات اسلامی و مسیحی را تضعیف کرده و حاکمیت ادعایی خود را بر مسجد الاقصی تحمیل کنند؛ اقدامی که نقض آشکار قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل است.

رئیس پارلمان عربی همچنین گفت تجاوزات و اقدامات سازمان یافته علیه مسجد الاقصی، همزمان با جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین در نوار غزه و کرانه باختری ادامه دارد.

رئیس پارلمان عربی تآکید کرد مسجد الاقصی حق انحصاری مسلمانان باقی خواهد ماند و همه تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای تغییر هویت آن یا محو چهره عربی و اسلامی این مکان مقدس محکوم به شکست است.

الیماحی بار دیگر از جامعه جهانی، شورای امنیت و سازمان ملل خواست به مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی خود برای توقف این تجاوزات خطرناک و تأمین حمایت بین‌المللی از ملت فلسطین و مقدسات آن عمل کنند.