توسعه مشاغل خانگی با همکاری همهجانبه ممکن است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم زنجیره فروشگاههای «کارافن»، گفت: موفقیت مشاغل خانگی نیازمند همافزایی دستگاهها و ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با بازار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نخستین زنجیره فروشگاههای مشاغل خانگی با عنوان «کارافن» امروز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان البرز به بهرهبرداری رسید.
احمد میدری، وزیر رفاه، در مراسم افتتاح این فروشگاهها، کلید موفقیت مشاغل خانگی را همکاری همهجانبه شبکه بانکی، نهادهای آموزشی، بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی دانست و بر اهمیت اتصال مستقیم تولیدکنندگان به بازار و ضرورت استانداردسازی و برندسازی محصولات تأکید کرد.
وی در این مراسم که با حضور نمایندگانی از هیأت دولت، شبکه بانکی و بخش خصوصی برگزار شد، گفت: “بسیاری از طرحها به دلیل عدم هماهنگی دستگاهها شکست میخورند، اما امروز شاهد یک همافزایی واقعی برای حمایت از مشاغل خانگی هستیم که این خود گامی مؤثر در جهت موفقیت طرح «کارافن» است. ” میدری با اشاره به نقش کارآفرینان موفق مانند مرحوم فاتح در توسعه اقتصادی منطقه، بر اهمیت استمرار، پیگیری و ایجاد هویت اقتصادی برای کسبوکارهای کوچک تأکید کرد.
مشارکت بخش خصوصی در آموزش فنی و حرفهای توسعه مییابد
در بخش دیگری از این مراسم، احمد میدری به برنامههای وزارتخانه برای گسترش مشارکت بخش خصوصی در اداره مراکز آموزش فنی و حرفهای اشاره کرد.
وی با بیان اینکه ارتباط خوبی با کمیسیون آموزش مجلس وجود دارد، گفت: “به دنبال الگوهایی هستیم که بخش خصوصی بتواند نقش پررنگتری در اداره مراکز، طراحی برنامههای آموزشی و تعیین نیازهای مهارتی بازار کار ایفا کند. هدف ما صرفاً جذب منابع مالی نیست، بلکه ایجاد پیوند عمیقتر میان مراکز آموزشی و بنگاههای اقتصادی است. ”
این اقدامات در راستای سیاستهای کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای توانمندسازی اقتصادی و ارتقای مهارت نیروی کار در کشور صورت میگیرد.