امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

نشست خبری رئیس بنیاد مستضعفان

نشست خبری حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با اصحاب رسانه عصر امروز دوشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.
عکاس :علیرضا اسماعیلی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ - ۲۰:۲۱
خبرهای مرتبط

اهدای ۳۰ دستگاه آمبولانس به مراکز درمانی مناطق محروم

بازدید از عملیات اجرایی فاز سه آزادراه تهران شمال

باند شرقی مسیر منطقه ۲ آزادراه تهران _ شمال

برچسب ها: بنیاد مستضعفان ، نشست خبری ، نمایشگاه بین الملی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 