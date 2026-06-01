تیم صدرنشین نساجی مازندران در هفته ۲۷ لیگ دسته یک فوتبال، فردا به مصاف تیم قعرنشین داماش گیلان می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفته بیست و هفتم مسابقات لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور، فردا سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ در شهر‌های مختلف برگزار می‌شود و دو نماینده مازندران هم به مصاف رقبا می‌روند.

در یکی از دیدار‌های این هفته تیم نساجی مازندران از ساعت ۱۷ فردا در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر میزبان تیم داماش گیلان است.

نساجی که اکنون با ۵۳ امتیاز در صدر جدول قرار دارد فردا به مصاف تیمی می‌رود که با ۱۳ امتیاز در رده هجدهم و انتهای جدول جای دارد.

شاگردان رضا عنایتی فردا در ورزشگاه خانگی کار سختی نخواهند داشت و با امید کسب ۳ امتیاز پای به این میدان می‌گذارند تا همچنان به صدرنشینی خود ادامه دهند.

تیم شهرداری نوشهر دیگر نماینده مازندران در این رقابت‌ها از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه فردا در اسلامشهر به مصاف آریوی این شهر می‌رود.

شهرداری که با ۲۲ امتیاز در رده شانزدهم جدول جای دارد باید برای بقا بجنگد.

آریو اسلامشهر هم که با ۳۰ امتیاز در رده یازدهم جدول جای دارد برای برد به میدان می‌رود و شاگردان محسن بنگر در تیم نوشهری برای کسب امتیاز در این بازی، کار سختی دارند، اما می‌توانند فعل خواستن را صرف کنند و به نتیجه دلخواه خود برسند.

برنامه هفته ۲۷ لیگ آزادگان:

سه شنبه ۱۲ خرداد

کارا گستر - نیروی زمینی

ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه

هوادار - نود ارومیه

۱۶:۴۵

فرد البرز - مس کرمان

۱۷:۰۰

مس شهر بابک - صنعت نفت آبادان

۱۷:۰۰

نساجی مازندران - داماش گیلان

۱۷:۰۰

آریو اسلامشهر – شهرداری نوشهر

۱۷:۳۰

شناورسازی قشم - سایپا

۱۸:۰۰

نفت و گاز گچساران - بعثت کرمانشاه

۱۸:۳۰

پارس جنوبی جم - پالایش نفت بندرعباس

۱۹:۰۰