به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ «ذبیح‌اله دوستی» شهردار آبدانان، با بیان اینکه این طرح یکی از مطالبات مهم ساکنان منطقه بوده است اظهار داشت: این طرح در دو مرحله اجرا می‌شود که مرحله نخست آن به طول ۸۰ متر و با اعتباری بالغ بر سه میلیارد تومان در حال اجراست.

وی افزود: در صورت تأمین و تخصیص اعتبار مورد نیاز، مرحله دوم طرح نیز به طول ۳۰ متر اجرا خواهد شد.

شهردار آبدانان اضافه کرد: با تکمیل این طرح، ضمن بهبود ایمنی و تسهیل تردد، یکی از مطالبات مهم شهروندان منطقه محقق شود.