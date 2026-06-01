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رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی زنجان با اشاره به افزایش رویش قارچهای خودرو پس از بارشهای بهاری، نسبت به مصرف قارچهای سمی در مناطق روستایی و کوهستانی استان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ ابراهیم خسروشاهی با اشاره به ممکن نبودن تشخیص قارچ سمی از غیرسمی، گفت: بسیاری از قارچهای سمی از نظر ظاهری کاملاً مشابه قارچهای خوراکی هستند و هیچ تفاوت ظاهری مشخصی ندارند و مصرف این قارچها عوارض خطرناک و جبران ناپذیری دارد.
وی با اشاره به بیاعتباری روشهای سنتی افزود: روشهای محلی و تجربی که در گذشته برای تشخیص قارچ سمی به کار میرفتند، با توجه به جهشهای ژنتیکی قارچهای جدید، دیگر قابل استناد نیستند و نباید به آنها اعتماد کرد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی زنجان گفت: شهروندان باید از مصرف هرگونه قارچ خودرو خودداری کرده و تنها از قارچهای بستهبندیشده و بهداشتی دارای مجوز که در فروشگاههای معتبر عرضه میشود، استفاده کنند.