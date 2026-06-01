

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار "قاسم رضایی" در جلسه کمیسیون عملیات فراجا ویژه فرماندهی انتظامی استان اردبیل، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، خصوصا" شهدای جنگ رمضان و جنگ تحمیلی ۳ و عرض خداقوت به مجموعه فرماندهی انتظامی استان اردبیل در راستای اجرای بهینه ماموریت‌های سازمانی گفت: حامل سلام گرم فرمانده محترم کل انتظامی به شما عزیزان و خانواده محترمتان هستم.

وی با اشاره به اینکه هدف از خلقت رسیدن به معرفت است؛ اظهار داشت: اهمیت و ضرورت دارد با معرفت، واقع بینی و بینش عمیق، پذیرای خدا و دستورات او بوده و با اعتقاد و ایمان به مرگ و معاد، بنده شایسته برای باریتعالی باشیم و در مسیر دستیابی به سعادت و عاقبت به خیری مطیع دستورات خالق و بنده شایسته برای خالق یزدان او باشیم.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه پلیس با افتخار لباس عبادت و خستگی ناپذیری در راه خدمت به مردم را بر تن داشته و فراجا با شایستگی تامین کننده امنیت داخلی کشور و حافظ ارزش‌های انقلاب اسلامی است؛ گفت: خدمت در سازمان مقدس فراجا آن هم در عصر ولایت فقیه توفیق الهی است.

وی اظهار داشت: امام شهیدمان همواره بر وجود پلیس انقلابی و انقلابی عمل کردن مسئولان، فرماندهان و کارکنان انتظامی تاکید داشتند.

سردار رضایی با اشاره به شهادت جمعی از فرماندهان، مدیران، مسئولان و بزرگان کشور در جنگ رمضان و جنگ تحمیلی ۳، به جایگاه مقدس و متعالی شهدا اشاره کرد و افزود: در طول این جنگ ۲ معجزه آمدن امامی با همان ویژگی‌های امام شهید و پیش بینی امام شهید در خصوص اتفاقات پیش رو رخ داد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور به اهمیت و ضرورت هوشیاری در برابر توطئه ها، هجمه‌ها و فتنه انگیزی‌های دشمن اشاره و بر طرح ریزی عملیاتی، وحدت فرمان دهی، احصاء و شناسایی نقاط ضعف، رفع موانع، تقویت نقاط قوت، انضباط محوری و اشرافیت اطلاعاتی تاکید کرد: مطمئن باشید رجز خوانی‌های دشمن هیچ و پوچ بوده و ما با ایمان به خدا، پشتیبانی مردم وفادار و انقلابی و اجرای باصلابت و مقتدرانه ماموریت‌ها قطعا" در این جنگ پیروز و سرافراز بوده و دشمن آمریکایی-صهیونی را شکست خواهیم داد.

وی با قدردانی از اقدامات شایسته و مطلوب پلیس استان اردبیل در حوزه‌های مختلف ماموریتی بیان داشت: اقدامات انتظامی و ماموریت‌های سازمانی در استان اردبیل به نحو مطلوب، تاثیر گزار و در شان مردم ولایی و شهید پرور این خطه از ایران اسلامی اجرا؛ که شایسته قدردانی و ارزش گزاری است.

سردار رضایی اظهار داشت: انتظامی استان اردبیل، مجموعه‌ای فعال، پویا و در مسیر پیشرفت و تعالی بوده و ما این موضوع را در بازدید هایمان دیدیم؛ که این مهم نشان دهنده مدیریت عالی و موفق در این استان و مسئولیت پذیری و تعهد مسئولان، فرماندهان، مدیران و کارکنان انتظامی است.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با تاکید بر اهمیت و ضرورت اجرای بهینه ماموریت‌ها و وظایف سازمانی و همچنین طرح‌های انتظامی در ابعاد مختلف گفت: اجرای هدفمند و تاثیرگزار طرح امنیت محله محور با تکیه بر تعاملات سازنده با اقشار مختلف مردم، در شرایط کنونی اهمیت و ضرورت چند برابری داشته و خروجی اجرای این طرح باید تقویت کننده ارتباط پلیس با اقشار اجتماعی و افزایش رضایتمندی مردم باشد.