سردار محمد کرمی از آمادگی ۱۰۰ درصدی نیروی زمینی سپاه برای مقابله با تهدیدات خبر داد و گفت: سطح آمادگی نیرو‌های مسلح امروز حتی از زمان آغاز جنگ تحمیلی سوم نیز فراتر رفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت‌وگویی با اشاره به توان رزمی نیروی زمینی سپاه اظهار داشت: هیچ مشکلی در سطح نیرو وجود ندارد و برای مقابله با هرگونه تهدید و نبرد زمینی در آمادگی کامل هستیم.

به گفته سردار کرمی، نیرو‌های مسلح ما در آمادگی بسیار خوبی قرار دارند و به فضل الهی، امروز این آمادگی حتی از سطحی که در جنگ تحمیلی سوم وجود داشت، نیز فراتر رفته است.