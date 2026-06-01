به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، جلسه بررسی طرح «باغ مفاخر توس» خراسان رضوی باحضور مهندس سهرابی معاون مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن، مهندس خوشمرام مدیرکل تهیه طرحهای مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن و اعضای کمیته راهبری بناهای یادمانی مفاخر ایران به میزبانی بنیاد مسکن برگزار شد.

در این نشست که باحضور دکتر بهشتی، دکتر اسلامی، مهندس فرجامی، مهندس سپهری، دکتر صالح پور، دکتر حبيبى، دکتر غفوری و مهندس حسینی پور در دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برگزار شد، طرح «باغ مفاخر توس» خراسان رضوی، نحوه دسته بندی بناهای یادمان مفاخر در سطح کشور، نحوه انتخاب مشاور و سازوکارهای مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.