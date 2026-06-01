به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزخلیج فارس، حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی وکیل پور در دیدار با علمای اهل سنت هرمزگان در بندرعباس با ابلاغ سلام رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود: علمای اهل سنت در دوران جنگ تحمیلی سوم با اخلاص و اعتقاد راسخ به خدا، در میدان بودند.

وی گفت: اهل سنت در کنار شیعه با مقاومت در مقابل فتنه انگیزی‌های دشمنان ایستادند و وحدت را حفظ کردند.

نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه وحدت رمز پیروزی است، گفت: رزمندگان اهل سنت نیز در کنار شیعیان از مرز‌های کشور دفاع می‌کنند.

بیشتر بخوانید؛ شجره طیبه میناب سند اصلی جنایت آمریکا و اسرائیل است

حجت الاسلام و المسلمین وکیل پور افزود: در دوران جنگ تحمیلی شماری از جوانان اهل سنت به شهادت رسیدند که باید در تاریخ ثبت شود.

وی گفت: ما در کنار اهل سنت با همبستگی ایستاده‌ایم ودشمن هرگز به اهداف شوم خود دست نمی‌رسد.

نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: هرمزگان خط مقدم در شکست اهداف وتوطئه‌های دشمنان است، چون وحدت اقوام در بین آنها بسیار است.

در این دیدار علمای اعل سنت هرمزگان با ابراز خوشحالی از سفر نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی به استان بر حفظ وحدت تاکید کردند.

به گفته علمای اهل سنت هرمزگان وحدت و انسجام رمز پیروزی در مقابل با جبهه کفر است.

در این دیدار علمای اهل سنت بر بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند.

در این دیدار گفته شد علمای اهل سنت همیشه جان فدای رهبر و کشور هستند و هر چه امر کنند اجرا می‌شود.

نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز به هرمزگان سفر کرد و با خانواده‌های شهدا در سیریک و میناب دیدار کرد.

دیدار با دو خانواده شهدای جنگ تحمیلی سوم در بندرعباس نیز از دیگر برنامه‌ها بود.