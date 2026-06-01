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نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی، از تخصیص هزار تن قیر یارانهای برای آسفالت معابر ایوان و زرنه و اختصاص ۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه شبکه فاضلاب شهری ایوان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ «سارا فلاحی» نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با پیگیریهای انجامشده، هزار تن قیر یارانهای برای اجرای عملیات آسفالت و بهسازی معابر شهری و روستایی ایوان و زرنه اختصاص یافته است.
وی افزود: این میزان قیر در راستای ارتقای زیرساختهای شهری، بهبود وضعیت معابر و تسریع در اجرای طرح های عمرانی در اختیار شهرداریها و دستگاههای اجرایی قرار خواهد گرفت.
نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی همچنین از اختصاص ۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه شبکه فاضلاب شهری ایوان خبر داد و عنوان کرد: این اعتبار با هدف توسعه زیرساختهای شهری، ارتقای خدماترسانی و رفع بخشی از مشکلات موجود در حوزه فاضلاب اختصاص یافته است.
وی همچنین با اشاره به فعالیت پیمانکاران در برخی از طرح های عمرانی شهرستان بیان کرد: تجهیزات و امکانات لازم در محل طرح ها مستقر شده و تلاش میشود با تأمین کامل منابع مالی، روند اجرای طرحها با سرعت بیشتری ادامه یابد.
فلاحی اعلام کرد: یکی از اولویتهای اصلی، ساماندهی و بهسازی ورودی شهر و معابر اصلی شهرستان است که با همکاری دستگاههای اجرایی و پیمانکاران در دستور کار قرار دارد.