به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، خبر‌های متنوعی از ۵ شهرستان گیلان در بسته اخبار کوتاه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ جای گرفته است.

نشاء ۹۷ درصدی شالیزار‌های گیلان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: به همت شالیکاران گیلانی، از ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار‌های استان، تاکنون ۲۳۲ هزار هکتار معادل ۹۷ درصد با ارقام کیفی بومی هاشمی و علی کاظمی و ارقام پرمحصول هستی، شیرودی، گیلانه، خزر، فجر و آنام نشاء شده است.

نشست هماهنگی برای برگزاری هر چه باشکوهتر آیین بزرگداشت امام راحل (ره) و مراسم معنوی عید غدیر خم در آستانه اشرفیه

فرماندارآستانه اشرفیه در این جلسه با اشاره به تقارن این دو رویداد مهم گفت: نهاد‌ها و سازمان‌ها باید با برنامه ریزی دقیق تلاش کنند تا جشن‌های ولایت و مراسم گرامیداشت سالروز ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با حفظ حرمت به بهترین شکل برگزار شود.

توسعه و تقویت شبکه‌های برق فومن با اختصاص اعتبار

مدیر امور توزیع برق فومن از اختصاص ۴۵ میلیارد تومان اعتبار برای برق رسانی در این شهرستان خبر داد و گفت: این میزان اعتبار برای اجرای ۳۸ طرح توسعه شبکه‌های برق است که با بهره برداری از این طرح‌ها تا پایان شهریور بیش از ۱۳ هزار مشترک از مزایای آنها بهره‌مند می‌شوند.

نگاه نظارتی بازرسان صمت و تعزیرات حکومتی بر ۷۲۶ واحد صنفی در ماسال

فرماندار ماسال در حاشیه بازدید و بررسی روند ارائه خدمات و وضعیت تأمین و توزیع کالا‌های اساسی در بازارگفت: کنترل قیمت‌ها، جلوگیری از تخلفات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان از اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است.

برپایی نمایشگاه تخصصی کتاب تاریخ و تمدن گیلان در لنگرود

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لنگرود گفت: در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی و آشنایی نسل جوان با پیشینه غنی دیار باران، نمایشگاه تخصصی کتاب گیلان تا ۱۵ خرداد۱۴۰۵ همه‌روزه از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ عصر در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان دائر و پذیرای شهروندان و هنردوستان است.