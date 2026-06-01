رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در بخشنامه ایی به کلیه حوزه های قضایی، تکلیف شده تا با کمک دیگر دستگاه ها، به صورت میدانی در بازار ورود کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علی القاصی مهر با اشاره به تشدید نظارت بر تامین، توزیع و عرضه کالاها گفت: قوه قضائیه از باب نظارت و وظیفه مطالبه گری برای ترک فعل ورود می کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به مراجعه برخی افراد و پرونده ها به منظور آزاد سازی کالاهای توقیف شده گفت: از قضات خواسته ایم با افرادی که به هر دلیل جلوی عرضه کالا را می گیرند و آن را احتکار می کنند، یا آن را برای تولید خود بدون ثبت نگه می دارند، باید با آن برخورد شود.