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قهرمانان ایران معرفی شدند

برترین‌های ورزش ایران در سال گذشته که با آرای مردم انتخاب شدند طی مراسمی با حضور رئیس جمهور معرفی شدند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۱- ۱۷:۵۲
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برچسب ها: قهرمان ایران ، برترین های ورزش
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