

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان سرخس گفت: با توجه به قرارگیری شهر مزداوند در اقلیم یک (مناطق سردسیر)، این منطقه به عنوان اولویت نخست اجرای این طرح انتخاب شده است.

مجید بیکی با قدردانی از پیگیری‌ها و حمایت‌های نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی، افزود: عملیات اجرایی این طرح از نیمه اول خرداد ماه ۱۴۰۵ به‌طور جدی در شهر مزداوند آغاز شد.

وی ادامه داد: کارگروه‌های تخصصی اجتماعی با هدف آگاه‌ سازی شهروندان در خصوص بهینه‌سازی مصرف انرژی تشکیل شده است تا با برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت مصرف گاز در فصل تابستان و زمستان پیشِ رو با موفقیت انجام شود.

وی با بیان اینکه سرخس قطب انرژی شمال شرق کشور است، تصریح کرد: برای آنکه بتوانیم در شرایط خاص موجود به پایداری شبکه گاز و یاری‌رسانی به هموطنانمان در سایر نقاط کشور کمک کنیم، شهرستان سرخس در اجرای این طرح ملی آمادگی خود را برای همگام شدن با دیگر نقاط کشور برای صرفه جویی انرژی اعلام می‌کند تا سهمی در سربلندی ایران عزیز داشته باشد.

بیکی در خصوص جزئیات فنی این طرح گفت: فاز نخست این طرح در بخش مرزداران و با تمرکز بر شهر مزداوند آغاز می‌شود و در قالب آن، بیش از ۳۰۰۰ بخاری راندمان بالا به‌صورت کاملاً رایگان نصب خواهد شد. جامعه هدف این طرح شامل مشترکین خانگی، مدارس فاقد سیستم شوفاژ و مساجد است که با حمایت و همت شرکت گاز استان خراسان رضوی و پرسنل اداره گاز شهرستان سرخس عملیاتی می‌شود.

وی افزود: از مردم شریف شهرستان به‌ویژه ساکنان بخش مرزداران درخواست می کنم تا ضمن خودداری از هدررفت انرژی، در اسرع وقت نسبت به ثبت‌ نام و دریافت اشتراک اقدام نمایند تا از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.