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سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بر تدوین سیاستهای نوین در ایجاد و توسعه شهرکها و واگذاری اراضی با تأکید بر تقویت زنجیره ارزش تولید تأکید کرد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، آقای طهمورث لاهوتی اشکوری در نشست اعضای مجمع عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تمرکز بر ایجاد ارزش افزوده در بخش صنعت، بهویژه در شهرکهای فناوری و پایانههای صادراتی را از ضرورتهای فعلی برشمرد و افزود: ارائه خدمات واگذاری، قیمتگذاری و کنترل پروژههای زیرساختی باید بر محور سامانههای هوشمند متمرکز باشد تا شفافیت، پاسخگویی و نظارت دقیق در تمام سطوح محقق شود.
سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در ادامه، ایجاد سازوکارهای لازم برای مدیریت هوشمند شهرکها و نواحی صنعتی را از دیگر برنامههای تحولی سازمان دانست و بر فراهم کردن زمینههای نفوذ فناوری در بنگاههای مستقر از طریق پیادهسازی مفاهیم «صنعت ۴» تأکید ورزید.
به گفته سرپرست ایزیپو، ارائه هدفمند خدمات نرمافزاری به بنگاهها از طریق رتبهبندی و سطحبندی تخصصی و همچنین ایجاد بسترهای ارزیابی و توانمندسازی منابع انسانی، از جمله ارکان اصلی در مسیر ارتقای بهرهوری این سازمان محسوب میشود.
نشست اعضای مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (ایزیپو) با حضور طهمورث لاهوتی اشکوری، سرپرست سازمان و نمایندگان ارشد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، نیرو و جهاد کشاورزی به عنوان صاحبان سهام با هدف تبیین برنامهها، اهداف کلان سال جاری و بررسی تکالیف مجمع گذشته برگزار شد و راهبردهای کلان سازمان بر اساس رویکرد عارضهیابی و با هدف بهبود عملکرد عملیاتی تشریح گردید.