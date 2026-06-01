پخش زنده
امروز: -
در پی اصابت پرتابه به انبارهای نفت پایتخت ۲۰ میلیون لیتر سوخت در محیط زیست پایتخت رها شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت:در حادثه انبار نفت شهران، ریزش نفت و مواد سوختی موجب آلودگی و آتشسوزی گسترده در منطقه شد و آثار آن تا صدها متر پایینتر و حتی تا محدوده بزرگراه همت مشاهده شد.
علی نصیری افزود:،این مجموعه در مجاورت بیمارستان نیکان غرب قرار داشت و در دامنه کوه و متصل به بافت مسکونی شهر تهران واقع شده بود. زمانی که این تأسیسات حدود ۵۰ سال پیش و پیش از سال ۱۳۵۳ احداث شد، فاصله زیادی با مناطق مسکونی داشت، اما امروز عملاً دیوار به دیوار بافت مسکونی قرار گرفته است.
وی گفت:حملات صورتگرفته موجب آزاد شدن نزدیک به ۲۰ میلیون لیتر سوخت در محیط زیست تهران شد. میزان دقیق این حجم حدود ۱۹.۵ میلیون لیتر برآورد شده است که در محیط اطراف رها شد.