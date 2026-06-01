پخش برنامه تلویزیونی «جبهه»، روایتی از ایثار و مقاومت، از امشب از شبکه یک آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این برنامه با محوریت بازخوانی خاطرات دوران دفاع مقدس و روایت‌های مردمی از جنگ ۱۲ روزه، هرشب ساعت ۲۳:۱۵، پخش می شود.

برنامه «جبهه»، که به گفت‌و‌گو با شاهدان عینی اختصاص دارد، تلاش می‌کند حماسه‌ها و جلوه‌های ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان را بازتاب دهد. بخشی از این روایت‌ها در قالب قطعات نمایشی تهیه و تولید شده است.

برنامه «جبهه» به تهیه کنندگی سید احمد موسویان تولید شده است.