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پخش برنامه تلویزیونی «جبهه»، روایتی از ایثار و مقاومت، از امشب از شبکه یک آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این برنامه با محوریت بازخوانی خاطرات دوران دفاع مقدس و روایتهای مردمی از جنگ ۱۲ روزه، هرشب ساعت ۲۳:۱۵، پخش می شود.
برنامه «جبهه»، که به گفتوگو با شاهدان عینی اختصاص دارد، تلاش میکند حماسهها و جلوههای ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان را بازتاب دهد. بخشی از این روایتها در قالب قطعات نمایشی تهیه و تولید شده است.
برنامه «جبهه» به تهیه کنندگی سید احمد موسویان تولید شده است.