به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مسابقات تنیس هزار امتیازی بانوان در تهران؛ یاسمن یزدانی مقابل ارغوان سپهر به پیروزی رسید. هانا سلطانی برابر فائزه عرفان منش به برتری دست یافت. کیمیا ثاقب تهرانی در مصاف با آنیل فرزانه پور به برتری رسید و آنوش روستایی مقابل سالینا اهرزاد پیروز شد.

فردا در مرحله نیمه نهایی، یاسمن یزدانی با آنوش روستایی و کیمیا ثاقب تهرانی با هانا سلطانی رقابت خواهند کرد. رقابت‌های نیمه نهایی انفرادی ساعت ۱۳ و پس از استراحتی کوتاه بازی نهایی دو نفره برگزار می شود.

۹۶ ورزشکار در دو بخش انفرادی و دونفره ۵ تا ۱۳ خرداد با هم رقابت می کنند.