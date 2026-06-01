نویسنده مجموعه ۲۰ جلدی بازآفرینی ادبیات کهن ایرانی، با تأکید بر ضرورت تولید آثار چندجلدی بومی برای رقابت با کتاب‌های ترجمه، گفت: این مجموعه با رویکرد بازآفرینی داستان‌های ادبیات کهن برای مخاطب امروز نوشته شده و می‌تواند نوجوانان را با روایت‌هایی جذاب و متناسب با سلیقه نسل جدید همراه کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد میرکیانی در مراسم رونمایی از مجموعه ۲۰ جلدی بازآفرینی ادبیات کهن ایرانی در حاشیه نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان افزود: دیگر نمی‌توان به تولید آثار تک‌جلدی اکتفا کرد و لازم است آثار بومی و ایرانی نیز در قالب مجموعه‌های چندجلدی عرضه شوند.

وی با بیان اینکه این مجموعه حاصل سال‌ها تجربه در حوزه ادبیات کودک و نوجوان و همچنین همکاری و حمایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است، افزود: امروز تولید انبوه محتوا در عرصه‌های مختلف فرهنگی به یک ضرورت تبدیل شده است. در سینما شاهد ساخت دنباله‌های متعدد فیلم‌ها هستیم و در تلویزیون نیز سریال‌ها از قالب‌های کوتاه به تولیدات چند ده قسمتی رسیده‌اند؛ بنابراین کتاب نیز باید متناسب با این جریان فرهنگی حرکت کند.

میرکیانی با اشاره به اهداف این مجموعه گفت: مهم‌ترین دغدغه من در این پروژه، بازآفرینی داستان‌های ادبیات کهن برای مخاطبان امروز بود؛ به گونه‌ای که نوجوان هنگام مطالعه احساس کند با یک داستان امروزی و جذاب روبه‌رو است.

وی ادامه داد: با توجه به رقابت جدی آثار ترجمه در بازار کتاب، تلاش کردیم فضایی جذاب، داستانی و متناسب با ذائقه نوجوان امروز خلق کنیم تا مخاطب در مقایسه با آثار مشابه خارجی نیز به مطالعه این مجموعه رغبت پیدا کند.

این نویسنده با تأکید بر جذابیت محتوای مجموعه خاطرنشان کرد: اگر نوجوانی اهل مطالعه رمان‌های خارجی باشد، مطمئن هستم پس از آغاز مطالعه این مجموعه، آن را زمین نخواهد گذاشت.

میرکیانی در ادامه از حمایت‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دست‌اندرکاران انتشار این آثار قدردانی کرد و گفت: شکل‌گیری این مجموعه حاصل تلاش جمعی بسیاری از فعالان فرهنگی است و هر یک از همکاران در تولید و انتشار آن نقش مؤثری داشته‌اند.

وی در پایان از برنامه‌ریزی برای تولید یک مجموعه نمایشی بر اساس این آثار خبر داد و افزود: با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تولید یک مجموعه ۲۰ قسمتی ۳۰ دقیقه‌ای در دستور کار قرار گرفته است که امیدواریم بتواند به گسترش ادبیات ایرانی و انتقال مفاهیم فرهنگی به نسل نوجوان کمک کند.