به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، اجتماع حماسی مردم ولایتمدار مهاباد در دفاع از ایران و انقلاب هرشب همزمان با بسیاری از شهر‌های کشور با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

مردم در این قرار همدلی، مدیریت مصرف را، از راهکار‌های مقابله با دشمن می‌دانند از شیوه‌های کاهش مصرف انرژی می‌گویند.

کاهش مصرف برق، آب و گاز و بنزین گرچه کار‌های کوچکی هستند، اما راهکاری برای ساختن آینده‌ای روشن است.

مردمی که بیش از نود شب است اقتدار و عزت خود را به رخ جهانیان کشیده‌اند، می‌گویند برای ساختن نیروگاه‌ها هم با خاموش کردن حتی یک لامپ آماده مشارکت و همکاری هستند.

مهابادی‌ها می‌گویند خاموش کردن هر لامپ اضافی یک موشک به قلب دشمن است.