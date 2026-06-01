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مرحله استانی چهلوچهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانشآموزان دختر آذربایجانغربی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، خانواده معظم شهیده نازنین زینب ملایی، در نقده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین افتتاحیه مرحله استانی چهلوچهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانشآموزان دختر آذربایجانغربی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، خانواده معظم شهیده نازنین زینب ملایی، کارشناسان اداره قرآن، عترت و نماز و جمعی از فعالان قرآنی در مدرسه شهید بابایی شهرستان نقده برگزار شد.
این مراسم با حضور مدیرکل، معاون پرورشی و فرهنگی و مسئولان آموزش و پرورش، اعضای شورای آموزش و پرورش شهرستان نقده، داوران، عوامل اجرایی و شرکتکنندگان منتخب از سراسر استان برگزار و رقابت رسمی بخش دختران آغاز شد.
در ابتدای این آیین، علی اکبر صمیمی با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای جنگ تحمیلی اخیر، شهدای دانشآموز استان بهویژه شهیده نازنین زینب ملایی، اظهار کرد:
«نامگذاری این دوره از مسابقات به نام شهیده دانشآموز نازنین زینب ملایی، یادآور پیوند عمیق فرهنگ قرآنی با فرهنگ ایثار و شهادت است. امروز افتخار میکنیم که خانواده معظم این شهیده عزیز در جمع ما حضور دارند و این حضور، فضای مسابقات را معطر به عطر ایثار کرده است.
وی با قدردانی از خانواده این شهیده والامقام افزود: بیتردید صبر و استقامت خانوادههای شهدا، سرمایهای بزرگ برای نظام تعلیم و تربیت و الگویی ماندگار برای نسل نوجوان و جوان کشور است.»
صمیمی با اشاره به جایگاه راهبردی مسابقات قرآن در نظام آموزشی کشور تصریح کرد: چهلوچهارمین دوره برگزاری این مسابقات نشاندهنده اهتمام جدی نظام جمهوری اسلامی به نهادینهسازی فرهنگ قرآنی در مدارس است. جمهوری اسلامی ایران تنها کشور مسلمان جهان است که بهصورت رسمی و مستمر، مسابقات قرآن دانشآموزی را در ساختار تعلیم و تربیت برگزار میکند و این افتخار بزرگی برای نظام آموزشی کشور است.
وی ادامه داد: در بسیاری از کشورهای اسلامی فعالیتهای قرآنی در مساجد و محافل مردمی برگزار میشود، اما اینکه این جریان بهصورت سازمانیافته در بستر مدارس و برای دانشآموزان دنبال شود، ویژگی ممتاز جمهوری اسلامی ایران است.
صمیمی با تأکید بر ضرورت توسعه فعالیتهای قرآنی در مدارس خاطرنشان کرد: هر اندازه مسابقات قرآن، نهجالبلاغه، عترت و نماز را در میان دانشآموزان گسترش دهیم، در حقیقت برای تربیت نسلی مؤمن، متعهد، انقلابی و برخوردار از سبک زندگی قرآنی سرمایهگذاری کردهایم.»
وی با اشاره به گستره مشارکت دانشآموزان در این دوره گفت: امسال بیش از ۶۹ هزار دانشآموز در مرحله آموزشگاهی مسابقات شرکت کردند؛ از این تعداد ۸۲۳۱ نفر به مرحله شهرستانی راه یافتند و در نهایت ۳۲۵ دانشآموز برگزیده موفق شدند جواز حضور در مرحله استانی را کسب کنند.
صمیمی افزود: در پایان این مرحله، حدود ۳۰ نفر از برترینها بدون توجه به پایه تحصیلی و صرفاً بر اساس شایستگی علمی و قرآنی، برای حضور در مرحله کشوری معرفی خواهند شد تا نمایندگان شایستهای برای آذربایجانغربی در سطح ملی باشند.
وی شهرستان نقده را یکی از ظرفیتهای مهم استان در حوزه فعالیتهای قرآنی دانست و گفت: این شهرستان همواره در پرورش استعدادهای قرآنی خوش درخشیده و امروز نیز میزبان شایستهای برای این رویداد بزرگ فرهنگی و تربیتی است.
صمیمی همچنین از همکاری دستگاههای فرهنگی از جمله ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سپاه، حوزههای علمیه و سایر نهادهای فرهنگی در برگزاری این مسابقات قدردانی کرد.
در ادامه مراسم، از خانواده معظم شهیده نازنین زینب ملایی تجلیل شد و با اهدای لوح سپاس از زحمات داوران، عوامل اجرایی و دستاندرکاران برگزاری مسابقات قدردانی به عمل آمد.
مرحله استانی چهلوچهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانشآموزان دختر آذربایجانغربی پس از این آیین، بهصورت رسمی آغاز شد و شرکتکنندگان در رشتههای مختلف قرآنی به رقابت پرداختند.