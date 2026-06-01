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سپاه: مبدا تجاوز به سیریک را هدف گرفتیم

نیروی هوافضای سپاه اخطار داده در صورت تکرار تجاوز پاسخ کاملاً متفاوت خواهد بود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۱- ۱۷:۳۹
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برچسب ها: قدرت موشکی ایران ، موشک های ایران
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