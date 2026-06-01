دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران گفت: ماشین آلات و تجهیزات حوزه معادن کشور فرسوده هستند با واردات ماشین آلات به روز، هزینه سربار تولید کاهش پیدا می‌کند.

آقای آرمان خالقی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما درباره مشکلات حوزه معادن که در طول سال‌های گذشته ایجاد شده است، افزود: معدن‌کار در ابتدا نیاز به ابزار‌هایی دارد که به غیر از ماشین آلات و ابزارآلات معدنی نیست، اما آنچه در اختیار بخش معدن کشور قرار دارد ماشین آلاتی هستند که سال هاست به کار گرفته شده و فرسوده شده‌اند و امکان نوسازی و بازسازی آنها هم فراهم نشده است.

دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به سیاست‌های حمایت از تولید داخل در برابر واردات ماشین آلات معدنی، ادامه داد: حمایت از تولید ملی همیشه یکی از مولفه‌های صنعتگران بوده است، اما این حمایت به چه قیمتی باید اتفاق بیفتد، با هدف حمایت از تولید داخل، بازار در انحصار چند شرکت قرار گیرد، از طرفی بخش‌های دیگر هم متاثر از این تصمیم‌گیری هاست و به نظر نمی‌رسد این اقدام یک رفتار مناسب اقتصادی و هوشمندانه باشد.

وی افزود: به قدر توان تولید داخل باید مشوق‌هایی ارائه و از مزیت‌های آن استفاده شود، اما برای نیاز کشور باید از هر طریقی اقدام کنیم اگر بخش معدن دارای ماشین آلات بهره ور و به روز‌تر بود در نتیجه آن ضایعات و هزینه‌های نگهداری کمتری به بخش معدن وارد می‌شد و هزینه‌های سربار تولید را کاهش می‌داد.

خالقی با اشاره به اینکه بخش معدن کشور انباشت تقاضای بزرگی برای خرید ماشین آلاتی که در کشور تولید آنها میسر نیست، دارد، ادامه داد: رفع انباشت تقاضا برای ماشین آلات روز دنیا مستلزم تصمیم گیری‌ها و سیاست‌های جدیدی است که بتواند نیاز حوزه معدن را تامین کند.

به گفته دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران در حوزه آتش بار نیز بخش معدن کشور گلایه‌هایی در تامین مواد ناریه معادن دارند که این مسئله هم باید با تدابیر لازم و تصمیم قاطع و سریع برطرف شود.

وی با اشاره به مشکلات به وجود آمده در تامین، توزیع سهمیه و انتقال سوخت برای ماشین آلات و تجهیزات معدنی که کاربرد حیاتی برای آنها دارد، افزود: اکثر ماشین آلات و تجهیزات معدنی به دلیل دوری از مراکز شهر‌ها از سوخت گازوئیل استفاده می‌کنند و از طرفی پدیده دیگر قاچاق سوخت در کشور است که این بخش از صنعت را گریبانگیر خود کرده است.

خالقی مسئله بعدی حوزه معادن کشور را مغفول ماندن زنجیره ارزش دانست و گفت: پس از اینکه ماده معدنی استخراج و خردایش مواد صورت گرفت در نهایت دانه‌بندی یا یک فرآوری اولیه می‌شود، اما این مسئله وجود دارد که چطور می‌توانیم این ماده معدنی را تبدیل به ارزش افزوده حداکثری کنیم؛ ظرفیت معادن کشور بسیار بالاست و اما برای جلوگیری از خام فروشی و ایجاد زنجیره ارزش، راه طولانی باید طی شود، زیرا بسیاری مواد معدنی کشور با ارزش افزوده پایین و یا به صورت خام فروخته می‌شوند.

دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به فرصت سرمایه‌گذاری مناسب چه در بخش داخلی و چه در بخش خارجی در حوزه معادن کشور، افزود: می‌توان به بخش معدن کشور به عنوان یک محرک اقتصادی در آینده نگاه کرد و این امر مستلزم سرمایه گذاری جدی در این حوزه است.