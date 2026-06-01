یک سالن زیبایی و یک مزون لباس متخلف در مشهد، مهر و موم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی:در پی گشت مشترک بازرسان این مدیریت و پلیس نظارت بر اماکن عمومی شهرستان مشهد، یک سالن زیبایی در بلوار هاشمیه و یک مزون لباس در بلوار سجاد این شهر به دلیل تخلفات صنفی مهر و موم شدند.

محسن صیادی افزود: عمده تخلفات این واحد‌های صنفی شامل گرانفروشی، درج نکردن قیمت و فعالیت بدون پروانه کسب بوده است. پرونده تخلف متصدیان هر دو واحد نیز تشکیل و برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.