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معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیشرفت قابلقبول طرحهای مسکن حمایتی در شهرهای جدید، از برنامهریزی برای تسریع در تکمیل زیرساختهای حملونقل ریلی و ساماندهی اراضی با هدف افزایش ارزش افزوده در این مناطق خبر داد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در نشست شورای مدیران این شرکت، ضمن تأکید بر ضرورت شتاببخشی به طرح های عمرانی، نیروی انسانی متخصص را سرمایهای کلیدی برای تحقق اهداف کلان وزارت راه و شهرسازی دانست.
ملکی با اشاره به وضعیت طرح های جاری افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی حدود ۱۴۵ هزار واحد مسکن حمایتی در دستور کار قرار دارد که با ارزیابی عملکرد یک سال اخیر، روند پیشرفت فیزیکی و صدور پروانههای ساختمانی با تکیه بر مشارکتهای مدنی شتاب گرفته است.
ملکی، بهبود دسترسیهای جادهای و تکمیل طرح های قطار شهری را از اولویتهای حیاتی برای ارتقای کیفیت سکونت در شهرهای جدید برشمرد.
همچنین موضوع مولدسازی اراضی و ایجاد ارزش افزوده در زمینهای موجود، بهمنظور تأمین منابع مالی برای تسویه مطالبات و اجرای قراردادهای جدید در کانون توجه مدیران قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به تحقق بالای بودجه مصوب در سال گذشته، از مدل موفق تهاتر بهعنوان ابزاری برای پیشبرد طرح ها یاد کرد.
در نهایت، وی با تأکید بر تقویت حس تعلق خاطر در ساکنان، از مدیران خواست تا در طراحی و اجرای طرح های عمرانی، پیوستهای فرهنگی و اخلاقی را با هدف ایجاد سکونتگاهی پایدار و باکیفیت در دستور کار جدی خود قرار دهند.