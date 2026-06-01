پخش زنده
امروز: -
نخستین گروه حجاج گلستانی از طریق فرودگاه بین المللی گرگان به استان بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان،مدیر حج و زیارت گلستان گفت :پرواز حاجیان به فرودگاه گرگان تا ۲۴ خرداد ادامه دارد .
سید علی میرقاسم پور، افزود :در این مدت هزار و ۸۵۰ حاجی گلستانی به گلستان میآیند.
متانت مدیر کل فرودگاههای گلستان گفت: در زمینه استقبال برای هر حاجی فقط یک خودرو مجاز به تردد در فرودگاه است و از خانواده حاجیان میخواهیم استقبال را در مکانهایی که فرمانداریها و شهرداریهای هر شهر در نظر گرفتهاند انجام دهند.