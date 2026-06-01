وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اهمیت کتاب و کتابخوانی در نظام تعلیم و تربیت، رونمایی از یک مجموعه ۲۰ جلدی ویژه نوجوانان را اقدامی ارزشمند در انتقال مفاهیم تربیتی و تقویت هویت ملی دانست.

تأکید وزیر آموزش و پرورش بر اهمیت کتاب و کتابخوانی در نظام تعلیم و تربیت

تأکید وزیر آموزش و پرورش بر اهمیت کتاب و کتابخوانی در نظام تعلیم و تربیت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی, وزیر آموزش و پرورش در حاشیه نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان، رونمایی از یک مجموعه ۲۰ جلدی ویژه نوجوانان را از رویداد‌های متفاوت و ارزشمند این حوزه توصیف کرد و گفت: این اتفاق هم از نظر شکل و قالب، هم از نظر محتوا و هم از نظر حجم تولید، اثری قابل توجه و متمایز محسوب می‌شود.

وی با قدردانی از دست‌اندرکاران این مجموعه، به ویژه فعالان حوزه ادبیات کودک و نوجوان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، افزود: تمرکز بر این حوزه در راستای مأموریت اصلی کانون است و اقدامات انجام‌شده در این زمینه شایسته تقدیر است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نقش کتاب در فرآیند تربیت کودکان و نوجوانان اظهار کرد: کتاب نخستین و بهترین ابزاری است که می‌تواند مفاهیم تربیتی را از طریق متن، شعر و تصویر به مخاطب منتقل کند. این مجموعه نیز که برای گروه سنی نوجوانان، به ویژه افراد بالای ۱۲ سال، طراحی شده، اثری ارزشمند و برگرفته از ادبیات فاخر و کهن ایرانی است که می‌تواند در تقویت هویت ملی نسل نوجوان نقش مؤثری ایفا کند.

وی ادامه داد: دنباله‌دار بودن این مجموعه و انتشار آن در قالب ۲۰ جلد، زمینه ارتباط مستمر مخاطب با کتاب را فراهم می‌کند. تجربه نشان داده است که رمان‌ها و کتاب‌های مجموعه‌ای، تأثیر بیشتری در ایجاد انس و الفت با مطالعه دارند و به تحقق اهداف فرهنگی و تربیتی کمک می‌کنند.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر جایگاه کتاب در نظام آموزشی گفت: در تمامی نظام‌های آموزشی دنیا، کتاب همچنان مهم‌ترین ابزار آموزش و یادگیری است و هیچ ابزار دیگری نمی‌تواند جایگاه کتاب و کتابخوانی را بگیرد. از این رو، حمایت از تولید آثار فاخر و همچنین پشتیبانی از ناشران باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: موفقیت یک اثر فرهنگی زمانی محقق می‌شود که به دست مخاطب برسد؛ بنابراین ایجاد حلقه اتصال میان تولیدکننده و مخاطب از مهم‌ترین وظایف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و وزارت آموزش و پرورش است.