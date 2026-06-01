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دفتر پژوهش و انتشارات نمایش دومین نشست «عصری با کتاب» را فردا برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این نشست، سه کتاب «مجموعه نمایشنامههای برگزیده فجر ۴٣»، با آثاری از شهروز آقاییپور، آتوسا ریگی و بهنام ترابی، «مجوعه نمایشنامههای تقدیر شده فجر ۴٣» با آثاری از صابر دلبینا و رضا گشتاسب و مجموعه «نمایشنامههای برگزیده فجر ۴۴» با آثاری از مرجان موسینژاد، محسن رهنما و سیدعلی معتضدی معرفی و مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
این جلسه، روز سهشنبه (١٢ خردادماه) از ساعت ١٧ تا ١٩ و با حضور و سخنرانی ایوب آقاخانی، شهرام کرمی، منوچهر اکبرلو و برخی از نویسندگان آثار از جمله بهنام ترابی، سیدعلی معتضدی و شهروز آقاییپور در سالن مشاهیر مجموعه تئاترشهر برگزار خواهد شد و ورود برای عموم علاقهمندان آزاد است.
انتشارات نمایش با صاحب امتیازی انجمن هنرهای نمایشی ایران از جمله ناشران قدیمی و تخصصی تئاتر است که تاکنون بیش از ۶٠٠ عنوان کتاب در موضوعات مختلف هنرهای نمایشی منتشر کرده است.