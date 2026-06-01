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پدر شهید عبدالله نصیری در فریدونکنار به فرزند شهیدش پیوست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مرحوم فتحالله نصیری، پدر گرانقدر شهید والامقام عبدالله نصیری در فریدونکنار، پس از سالها صبر، استقامت و تحمل فراق فرزند شهیدش، دار فانی را وداع گفت و امروز با حضور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان و اقشار مختلف مردم تشییع و به خاک سپرده شد.
شهید عبدالله نصیری متولد سال ۱۳۴۷ در شهرستان فریدونکنار، از رزمندگان بسیجی لشکر ۲۵ کربلا بود که در رسته پیاده به دفاع از اسلام و میهن اسلامی پرداخت. این شهید والامقام در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۶۴ در منطقه عملیاتی فاو، در حالی که جان خود را در راه آرمانهای انقلاب اسلامی تقدیم کرد، به فیض عظیم شهادت نائل آمد.
مرحوم فتحالله نصیری، پدر این شهید عزیز، سالها با صبوری و افتخار یادگار فرزند شهید خود را زنده نگه داشت و همواره نماد ایثار، استقامت و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی بود.