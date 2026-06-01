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نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی در بازدید از مراکز کمیته امداد شهرستانهای بدره، درهشهر، آبدانان و دهلران، از نزدیک در جریان مشکلات و مطالبات مددجویان قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ «اسدالله چراغی» نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی در بازدید از مراکز کمیته امداد شهرستانهای بدره، درهشهر، آبدانان و دهلران، روند ارائه خدمات حمایتی به مددجویان و مشکلات اقشار محروم را مورد بررسی قرار داد.
در این بازدیدها، نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی از نزدیک با مددجویان دیدار و گفتوگو کرد و در جریان مهمترین مطالبات و مشکلات آنان در حوزههای مختلف قرار گرفت.
نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی در این بازدید ها گفت: موضوع مسکن همچنان مهمترین مطالبه خانوادههای تحت پوشش و اقشار محروم، بهویژه در شهرستان بدره است.
چراغی افزود: کمیته امداد آمادگی لازم برای اجرای طرحهای ساخت مسکن مددجویان را دارد، اما تأمین زمین مورد نیاز یکی از مهمترین موانع پیش روی اجرای این طرحها به شمار میرود.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از اقشار کمبرخوردار، خواستار همکاری و هماهنگی بیشتر دستگاههای متولی برای رفع موانع موجود و تسریع در تأمین زمین مورد نیاز طرحهای مسکن شد.
نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد با تعامل میان دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی، زمینه ارائه خدمات مؤثرتر به مددجویان و رفع بخشی از مشکلات معیشتی و مسکن اقشار محروم فراهم شود.