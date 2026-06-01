به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان مأموران پلیس آگاهی شهرستان لنگرود محل احتکار و نگهداری رب گوجه فرنگی را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در بازرسی از این انبار بیش از ۲ هزار و۲۰۰ عدد شیشه رب گوجه فرنگی ۷۰۰ گرمی به ارزش مالی بیش از ۲۵ میلیارد ریال کشف و ضبط کردند.

متهم ۴۹ ساله این پرونده به منظور سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.