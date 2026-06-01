ارائه خدمات مشاوره‌ای و درمانی به متقاضیان در مرکز تخصصی ترک دخانیات یزد

ارائه خدمات مشاوره‌ای و درمانی به متقاضیان در مرکز تخصصی ترک دخانیات یزد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ،دکتر شریفی، همزمان با هفته ملی بدون دخانیات با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف دخانیات اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حوزه بهداشت، ارائه خدمات تخصصی ترک دخانیات به افرادی است که قصد ترک سیگار و سایر فرآورده‌های دخانی را دارند.

وی افزود: این خدمات در مرکز خدمات جامع سلامت باقر سالاری واقع در منطقه آزادشهر یزد ارائه می‌شود و شهروندان می‌توانند با مراجعه به این مرکز از خدمات تخصصی و رایگان آن بهره‌مند شوند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با بیان اینکه تیم تخصصی این مرکز متشکل از پزشک، کارشناس سلامت روان و مراقبان سلامت است، گفت: افرادی که به صورت خودمراجعه به مرکز مراجعه می‌کنند یا از سوی سایر مراکز و واحد‌های بهداشتی ارجاع داده می‌شوند، پس از ارزیابی اولیه تحت مشاوره و مراقبت‌های لازم قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: در صورتی که مراجعان نیاز به مداخلات درمانی و پزشکی داشته باشند، اقدامات لازم برای آنان انجام می‌شود، اما بخش عمده فعالیت‌های این مرکز بر پایه مشاوره، آموزش و حمایت‌های روان‌شناختی استوار است.

شریفی با تأکید بر نقش سلامت روان در موفقیت فرآیند ترک دخانیات خاطرنشان کرد: بسیاری از افرادی که به مصرف دخانیات وابسته شده‌اند، برای ترک موفق نیازمند حمایت‌های تخصصی و مشاوره‌ای هستند و به همین دلیل خدمات سلامت روان بخش مهمی از برنامه‌های این مرکز را تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در زمینه پیشگیری و ترک دخانیات افزود: مصرف دخانیات یکی از مهم‌ترین عوامل بروز بیماری‌های غیرواگیر از جمله بیماری‌های قلبی و عروقی، سرطان‌ها و بیماری‌های مزمن تنفسی است و کاهش مصرف آن نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه دارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از تمامی مصرف‌کنندگان دخانیات دعوت کرد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، برای ترک این عادت زیان‌بار اقدام کنند و گفت: افرادی که تمایل به ترک دخانیات دارند می‌توانند با مراجعه به مرکز خدمات جامع سلامت باقر سالاری از خدمات تخصصی، مشاوره‌ای و درمانی این مرکز استفاده کنند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با افزایش آگاهی عمومی و استقبال شهروندان از خدمات ترک دخانیات، شاهد کاهش مصرف دخانیات و حرکت به سوی جامعه‌ای سالم‌تر و عاری از دخانیات در استان یزد باشیم.