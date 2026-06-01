پویانمایی کوتاه «در شب» ساخته پویا افضلی در ۲ بخش جشنواره پویانمایی زاگرب به نمایش گذاشته می‌شود و همچنین آثار بخش اصلی این رویداد معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پویانمایی کوتاه «در شب» ساخته پویا افضلی در ۲ بخش «پانوراما» و «زمانی با اساتید» جشنواره پویانمایی زاگرب به نمایش گذاشته می‌شود و همچنین آثار بخش اصلی این رویداد معرفی شد.

این فیلم که محصول استودیو «کارا» است، سال گذشته در جشنواره انسی فرانسه در بخش مسابقه شرکت داشت و برنده جایزه ویژه تلویزیون فرانسه برای فیلم کوتاه شد.

«در شب» تنها نماینده انیمیشن ایران در جشنواره زاگرب امسال است.

این جشنواره معتبر بین‌المللی انیمیشن با حضور ۸ اثر برگزیده در بخش مسابقه اصلی فیلم بلند از ۸ تا ۱۳ ژوئن (۱۸ – ۲۳ خرداد) در زاگربِ کرواسی برگزار می‌شود.

در این دوره، آثاری از کشور‌های مختلف از جمله فرانسه، ژاپن، برزیل، چین، کانادا و اسپانیا به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.

جشنواره جهانی فیلم انیمیشن انیمافست زاگرب Animafest Zagreb با حضور فهرست ۸ اثر برگزیده در بخش مسابقه اصلی فیلم بلند از ۸ تا ۱۳ ژوئن (۱۸ – ۲۳ خرداد) در زاگربِ کرواسی برگزار می‌شود.